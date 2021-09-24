Çaresiz babadan yardım çağrısı

44 YAŞINDAKİ oğlu Cengiz'i tekerlekli sandalyeye mahkûm eden hastalığına Almanya
'da tam teşhis konamadığını belirten Muammer Kılıç
, umudunu Türkiye
'ye bağladı. Baba Kılıç, "Oğlumuzun hastalığının teşhisi ve varsa tedavisi için yardıma ihtiyacımız var. Türkiye Sağlık Bakanlığı
, bize de yardım etsin" çağrısında buludu.
MILYONDA BİR GÖRÜLEN HASTALIK
ALMANYA'NIN Herne
kentinde yaşayan üç çocuk babası Cengiz Kılıç'ın rahatsızlığı 4 yıl önce baş dönmesi ile başladı. Milyonda bir görülen kalıtsal lökoensefalopati diye adlandırılan hastalık yüzünden günden güne hareketleri azaldı, yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Muammer Kılıç, oğlunun beslenmesinin de artık karnından yapıldığını söyledi.