Birlik Partileri karıştı

İSTEKLERİNİ SIRALADI
SEÇİM hezimetinden sonra açıklamalarda bulunan Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet
, bu seçim sonucunun bazı değişiklikleri beraberinde getirmesi gerektiğini söyledi. Laschet aynı zamanda seçim sonucunu da değerlendirdi ve Yeşiller
ile Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon görüşmeleri yapmak istediğini bildirdi.
CSU'DA ÇÖKÜŞ
GENEL seçimlerde sadece Hıristiyan Demokrat Birlik
(CDU) değil, kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) de hezimete uğradı. Genel seçimlere sadece Bavyera
'da giren CSU, son 70 yılın en kötü seçim sonucunu aldı. CSU'nun aldığı oy oranı yüzde 31.7'de kaldı. Böylece CSU 2017'deki seçimlere göre 7.1 puan oy kaybetti. FRANKFURT