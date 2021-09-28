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Giriş Tarihi: 28.9.2021

İnce hesap dönemi

İSMAİL EREL
İnce hesap dönemi

Almanya’da 20. genel seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümeti kurmak için kolları sıvadı. Yeni hükümeti kurabilmek için sadece üç ihtimal var. İKİSİNDE, BAŞBAKAN SCHOLZ

FDP İKNA EDİLMELİ
HÜKÜMETTE halen Maliye Bakanı olarak görev yapan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, öncelikli hedefinin Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile görüşmek olduğunu bildirdi. Koalisyonu Yeşiller ve FDP ile kurmak istediğini açıklayan Scholz, "Seçmen bu üç partiyi güçlendirdi" diye konuştu. Ancak bunun için özellikle FDP'nin böyle bir koalisyona girmesi için ikna edilmesi gerekiyor.

İKİNCİ İHTİMAL
SEÇİMLERİ kazanan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un başbakan olacağı bir diğer ihtimal ise şimdi olduğu gibi bir büyük koalisyon hükümetinin kurulması. Tarihinin en kötü sonucunu alan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile kurulacak koalisyon hükümetinde de Olaf Scholz başbakan olacaktır. Ancak şimdilik partiler, büyük koalisyon hükümetinin devam etmesine çok ılımlı bakmıyor.

LASCHET'İN TEK ŞANSI
SEÇİMLERDE hezimete uğrayan CDU/CSU'nun liderliğinde bir hükümetin kurulmasının tek ihtimali Yeşiller ve FDP ile kurulacak bir koalisyon hükümeti. FDP'nin SPD ile anlaşamaması veya anlaşmaya yanaşmaması, Laschet'e başbakan olma imkanını doğuracak. Ancak bunun için SPD'nin yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması lazım. SPD ise, koalisyon hükümetini kurup başbakanı Olaf Scholz yapmakta kararlı.

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İnce hesap dönemi
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