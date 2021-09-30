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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Başörtülü seçmene oy engeli

CENGİZ PARLAYAN
Başörtülü seçmene oy engeli

Almanya’da başörtülü bir seçmenin oy kullanması, yasalar bahane edilerek engellendi. Genç kadın hak arayışına girince, belediye başkanı özür diledi

PAZAR günü gerçekleşen seçimde, Almanya'nın Bergheim kasabasında yaşayan 21 yaşındaki başörtülü kadın sandık başına gittiğinde büyük şok yaşadı. Sandık görevlileri, 'Başörtün ve maskenle oy kullanamazsın. Yasa böyle diyor' dedi. Sandık başından ayrılan genç, yasayı inceledikten sonra yeniden oy kullanmak istedi, ancak başarılı olamadı.
BELEDİYEYE durumu aktaran genç seçmene, engellemenin söz konusu olamayacağı ifade edildi. Seçimde örtünme ile ilgili yasağın burka için geçerli olduğu sandık görevlilerine anlatıldı. Oyunu kullanan gençten Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler özür diledi. Belediye, "İletişimsizlik oldu. Irkçılık yok" açıklaması da yaptı.
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Başörtülü seçmene oy engeli
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