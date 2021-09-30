Başörtülü seçmene oy engeli

PAZAR günü gerçekleşen seçimde, Almanya
'nın Bergheim
kasabasında yaşayan 21 yaşındaki başörtülü kadın sandık başına gittiğinde büyük şok yaşadı. Sandık görevlileri, 'Başörtün ve maskenle oy kullanamazsın. Yasa böyle diyor' dedi. Sandık başından ayrılan genç, yasayı inceledikten sonra yeniden oy kullanmak istedi, ancak başarılı olamadı.
BELEDİYEYE durumu aktaran genç seçmene, engellemenin söz konusu olamayacağı ifade edildi. Seçimde örtünme ile ilgili yasağın burka
için geçerli olduğu sandık görevlilerine anlatıldı. Oyunu kullanan gençten Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler
özür diledi. Belediye, "İletişimsizlik oldu. Irkçılık yok" açıklaması da yaptı.