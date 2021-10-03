CDU’nun zaferi mucize olurdu

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
'nde (CDU
) iki kez genel başkanlık yarışına giren Friedrich Merz
(65), partisinin düşünce tembeli olduğunu dile getirdi. Partisinin seçimden zaferle çıkmasının mucize olacağını söyleyen Merz, "CDU tematik olarak nasıl çalışacağını unuttu" dedi. Merz, partinin uzun yıllar süren hükümet sorumluluğu nedeniyle içerik ve profilinden uzaklaştığını da belirtti.
LASCHET'E DESTEK OLACAK
CDU'NUN yürüttüğü seçim kampanyasını yetersiz bulduğunu Funke Grubu
'na verdiği röportajda dile getiren Merz, partisinin başbakan adayı Armin Laschet
'in de halktan büyük destek alabilecek aday olmadığını ifade etti. Merz, bu eleştirileri sonrası Laschet'in hala partiyi iktidara taşıma şansı olduğuna işaret edip, ona bu süreçte destek olmayı sürdüreceğini söyledi. FRANKFURT
'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'
CDU'DA bir dönem genel başkanlık görevinde de bulunan Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer
(59), partinin muhalefette kalması gerektiğini vurguladı. Karrenbauer, "Çok zor durumda olduğumuzu hissediyorum. Demokraside iktidar gibi muhalefet de var" diye konuştu. Karrenbauer gibi parti içinde hükümet kurma şansına rağmen muhalefette kalınmasını savunanlar bulunuyor.