Yanarak can verdi

İsveç
'teki bir sanat galerisi için peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler
çizen Lars Vilks
'in geçirdiği kaza sonrası öldüğü belirtildi. 2007'de çizdiği karikatürlerle tüm İslam dünyasının büyük nefretini kazanan Vilks'in otomobilinde bulunan iki koruma polisinin de can verdiği açıklandı.
ÖNCE PATLADI SONRA YANDI
İSVEÇ
Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber
, kamyonla çarpışan otomobilde kaza sonrası patlama meydana geldiğini, alevlerin otomobili sarması sonucu, araçtaki üç kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazada dış etkenin olmadığı, kamyon şoförünün ağır yaralandığı bilgisi verildi.
TERS YÖNE GİRDİ
BİR görgü tanığı, saatte 160 kilometre hızla giderken aracın bir lastiğinin patladığını, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girerek kazanın yaşandığını söyledi. Tanık, "Çarpmanın etkisiyle peş peşe patlamalar oldu" dedi.
14 YILDIR BÜYÜK TEPKİ ALIYORDU
75
yaşındaki karikatürist Lars Vilks, 2007'de söz konusu karikatürleri çizmiş, sanat galerisi güvenlik zaafiyetleri ve ölüm tehditleri dolayısıyla karikatürü sergilememişti. Karikatürler kısa süre sonra Nerikes Allehande
gazetesinde yayınlanmıştı. Büyük tepki alan Vilks, o tarihten bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu. Karikatürist, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı. Söz konusu karikatürler daha sonra basın özgürlüğü adı altında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmıştı.