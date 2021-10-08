Katil en yakın arkadaşı çıktı

Almanya
'nın Chemnitz
kentinde 17 yıldır dönercilik yapan Tekin Yılmaz
(49), 30 Temmuz'da ortadan kayboldu. O gün bu gündür aranan Yılmaz'ın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ağustos ayında iki yolun kenarında bulunan ceset parçalarının Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı da tespit edildi.
CİNAYET SEBEBİ EV PARASI
MEMLEKETİ Elazığ
'a gitme planları yaparken kaybolan ve otopsi sonucu öldürülüp ceset parçalarının farklı bölgelere atıldığı anlaşılan Yılmaz'ın katil zanlısı, en yakın arkadaşı, hemşerisi Mustafa C. çıktı. Yılmaz'ın Türkiye
'de ev almak istediğini Mustafa C.'ye söylediği, katil zanlısının ev parası için Yılmaz'ı öldürdüğü üzerinde duruluyor.
YILMAZ'IN CESEDİ İKİ NOKTADA BULUNDU
CHEMNİTZ Polisi, Yılmaz'ın bir apartman dairesinde öldürüldüğünü, cesedin parçalanarak iki farklı noktaya bırakıldığını belirledi. Cesedin bir parçası, 26 Ağustos'ta Gornau'da B 174, diğer parçaları da S 232 numaralı yolun çevresinde bulundu. Firari Mustafa C., uluslararası yakalama emri ile aranıyor.
KIZLARI AYLARDIR BABALARINI ARIYOR
ÜÇ çocuk babası Tekin Yılmaz'ın Elazığ'da yaşayan kızları, Aylin
ve Pınar Yılmaz
, her gün görüştükleri babalarından haber alamayınca, babalarının Almanya'daki yakın arkadaşlarını aramış, polise haber vermişti. Kızlar, babalarının hayatından endişe duyduklarını ifade edip yardım talep etmişti. Pınar Yılmaz, "Babam her yaz Elazığ'a gelmeye çalışıyor. Bu yıl da gelecekti ama tarihi söylemedi, sürpriz yapıyor. Ondan 2-3 gün haber alamayınca yolda sandık. Sonra telefonu tamamen kapandı" demişti.