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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Demir Yumruk 2. rauntta havlu attırdı

Mustafa AKBABA
Demir Yumruk 2. rauntta havlu attırdı

Şükrü Altay, Bosnalı rakibine ringi dar etti. Königsbrunn kentinde maça çıkan Demir Yumruk, ikinci rauntta rakibine havlu attırdı

HAFİF ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonu Demir Yumruk lakaplı Şükrü Altay (37), Bosnalı Slavisa Miodrag'a karşı 13. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Altay, daha ikinci rauntta rakibini yere serip antrenörüne havlu attırdı. Altay maç sonrası, "Her zaman Türkiyem, bayrağım, milletim ve dinim için savaşıyorum. Bayrağımı ringlerde dalgalandırmaya devam ettiğim için çok mutluyum. Biz buradayız, yıkılmayacağız. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasetçi Devlet Bahçeli'ye selam gönderen Altay, asker selamı da verdi.
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Demir Yumruk 2. rauntta havlu attırdı
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