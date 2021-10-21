NSU için çekincesiz açıklama bekliyoruz

Almanya
'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütünün
ortaya çıkmasının üzerinden 10 yıl geçti. Soruşturma ve dava sürecinde deliller karartıldı, dosyalara gizlilik şerhleri kondu. Kurbanlardan Enver Şimşek'in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız
, hâlâ çekincesiz açıklamaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yıldız, özellikle istihbarat servislerinin rolü, örgütün destekçileri ve suç mahallerinin nasıl seçildiği konusunun hâlâ karanlıkta kaldığını belirtti ve "Dosyalar hâlâ gizli ve sorular yanıtsız. Özellikle de Halit Yozgat
'ın Nisan 2006'da Kassel'de öldürülmesi sırasında Anayasayı Koruma Dairesi
'nin irtibatlı olduğu kişi söz konusu olduğunda müvekkillerim hayal kırıklığına uğradı" dedi.