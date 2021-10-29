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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Melih’in anısına saygısızlık

CENGİZ PARLAYAN
Melih’in anısına saygısızlık

Almanya’nın Dortmund kentinde geçtiğimiz şubat ayında bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitiren 4.5 yaşındaki Melih Bozatlı’nın anısına dikilen heykele faşistler zarar verdi

Melih Bozatlı, Almanya'nın Dortmund kentinde 25 Şubat 2021 tarihinde bir kazaya kurban gitmişti. Kendisini kreşten alan annesi ile yayalara yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçen Melih'e 85 yaşındaki bir Alman sürücünün kullandığı araç çarpıp altına almıştı.

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OLAY yerinde yaşamını yitiren Melih için gittiği kreşin bahçesine Dortmund'un simgesi olan "Gergedan" anıtı dikilmişti. Anıta gece saatlerinde zarar verildiği öğrenildi. Belediye "Gergedan" anıtını yine eski haline getirirken, Melih Bozatlı polis faillerin peşine düştü.
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Melih’in anısına saygısızlık
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