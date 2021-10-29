Melih’in anısına saygısızlık

Melih Bozatlı
, Almanya
'nın Dortmund
kentinde 25 Şubat 2021 tarihinde bir kazaya kurban gitmişti. Kendisini kreşten alan annesi ile yayalara yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçen Melih'e 85 yaşındaki bir Alman sürücünün kullandığı araç çarpıp altına almıştı.
ÇOCUK IÇIN DIKILEN ANITA BİLE TAHAMMÜLLERİ YOK
OLAY
yerinde yaşamını yitiren Melih için gittiği kreşin bahçesine Dortmund'un simgesi olan "Gergedan
" anıtı dikilmişti. Anıta gece saatlerinde zarar verildiği öğrenildi. Belediye "Gergedan" anıtını yine eski haline getirirken, Melih Bozatlı polis faillerin peşine düştü.