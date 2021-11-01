PKK şovuna izin vermedik

ÖVGÜLER YAĞDIRDI
NÜRNBERG Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi (KUF) tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Mehmet E., programın dışına çıkarak terör örgütü PKK ve PKK'nın Almanya
'daki çatı kuruluşu olarak bilinen KOMKAR'ın propagandasını yapmaya çalıştı. İsim vermeden PKK'ya övgüler yağdıran E., Türkiye
'yi karalamaya çalışırken, "Neden Alman
vatandaşlığını almadınız?" sorusuna "Ben Türkiye'ye gidip savaşmak istiyordum" cevabını verdi.
SALONU TERKETTİ
SALONDA çıt çıkmazken sessizliği bozan SABAH Nürnberg
Muhabiri Mustafa Akbaba
ile organizatör Gülay Aybar
arasında gergin anlar yaşandı. Akbaba, "Burası PKK'nın propagandası için kullanılamaz. Kesin şunu" diyerek salonu terk etti. Bunun üzerine Aybar'ın talimatı üzerine Mehmet E., mikrofonu elinden alınarak konuşmasını tamamlamadan sahneden indirildi. Akbaba'nın tutumuna, belediye başkanı da tepkisiz kalmadı.
BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ
BELEDİYE Başkanı Marcus König
çok üzgün olduğunu bildirdi ve Türklerden özür diledi. Bir gün önce Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Nürnberg Başkonsolosu ile konuyu ayak üstü görüştüklerini ifade eden König, "Beni program öncesi tatsız olay yaşanabileceği konusunda uyarmıştı. Konunun bu kadar ciddi olduğunu ben de bilmiyordum. Dostum Serdar Bey
burada çok haklıymış" dedi ve başka programı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.
BAŞKONSOLOS UYARMIŞ
DAHA önce programa konuşmacı olarak katılacağını, davetli listesini görünce katılmaktan vazgeçtiğini ifade eden Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, "Biz terör örgütü sempatizanı Mehmet E. ve Türkiye'de aranan ikinci kuşak bir başka terör yandaşı olduğu tahmin edilen şahsın konuşmacı olarak davet edildiğini öğrenir öğrenmez katılımı iptal ettik. Bunu da, belediye başkanına yazılı ve sözlü olarak bildirdik" dedi.