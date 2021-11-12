Hükümet yolunda işler tıkırında

ORTAK TUTUM RAPORA YANSIDI
ALMANYA
'DA Sosyal Demokrat Parti
(SPD), Yeşiller
ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon görüşmelerinde çalışma grupları 22 ana başlık belirledi. Başlıklar üzerinde çalışan gruplar, hazırladıkları raporu üç partinin üst düzey yöneticilerine sundu. İçerik, kamuoyu ile paylaşılmazken, ortak tutumların rapora yansıdığı ifade edildi.
PLANDA SARKMA OLMAYACAK
PARTİLERİN çalışma grupları, modern devlet, demokrasi, ekonomi, çalışma, inşa ve yaşam, Avrupa Birliği
gibi önemli konular üzerinde çalıştı. Üçlü koalisyon görüşmeleri olumlu devam ederken, müzakerelerin ay sonunda tamamlanması ve hükümetin 6 Aralık'ta kurulması öngörülüyor. Planda şimdilik sarkma olmayacağı da belirtiliyor.