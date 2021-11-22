Köln’de kötü şeyler oluyor

Köln
'de ne olduysa belediyenin ezan konusunda aldığı karardan sonra oldu. Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker
, ezanın cami dışından duyulabilecek şekilde okunmasına onay verince, İslam karşıtları harekete geçti. Önce cami önünde protesto gösterisi düzenlendi. Ardından cuma günü cami, benzin dökülerek kundaklanmak istendi. Son olarak ise posta kutularına nefret içerikli yazı atıldı.
TEDİRGİNLİK ARTTI
DİTİB Köln Merkez Camisi
'nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde Türk evlerinin posta kutusuna atılan yazıda, peygamberimiz Hz. Muhammed'i alaya alan ifadeler yer aldı. Irkçılar yazıda, "Hepiniz Anadolu
'ya gidin, müezzininiz orada çığlık atsın. Sizi burada istemiyoruz. Biz Hıristiyanız. Başörtüsünü istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Yazıyı okuyan Türk ve Müslümanlar, çok tedirgin olduklarını dile getirdi.
AMAÇLARI KORKU SALMAK
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen
, kundaklama girişimi ile Müslümanlar ve Alman toplumu arasındaki kardeşliğin baltalanmasının hedeflendiğini söyledi. Türkmen, "Sansasyonel bir eylem yaparak insanların kalplerine korku vermeyi amaçladıklarına inanıyorum. Barış ve kardeşlik bağının zedelenmesi mümkün değil" dedi.
ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
CAMİYE yapılan saldırı hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Henriette Reker, "Saldırı, farklı, çoğulcu ve açık toplumumuza yapılmış bir saldırıdır. Köln'de buna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Öte yandan Dinler Konseyi
üyeleri de eylemi kınadıklarını ve Müslümanlar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
KREŞE BOMBALI SALDIRI TEHDİDİ
KÖLN'DE bir kreşin arazisine giren biri, 'binayı havaya uçurma' tehdidinde bulundu. Riehl semtindeki eylem sonrası polis alarma geçti ve kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Tehdit sonrası kreşteki çocukların eğitmenler tarafından binadan çıkarıldığı, ailelerine teslim edildiği kaydedildi.