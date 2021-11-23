Giriş Tarihi: 23.11.2021

Ölüm listesi skandalı Mustafa AKBABA

Alman polisi ve istihbaratının, 8’i Türk 10 kişiyi katleden, bombalı saldırılar yapan faşist terör örgütü NSU’nun 10 bin kişilik ölüm listesinde bulunanları, uyarmaya bile gerek duymadığı ortaya çıktı