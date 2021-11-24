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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Neo-Nazi sayısı ikiye katladı

CENGİZ PARLAYAN
Neo-Nazi sayısı ikiye katladı

Almanya’da ırkçıların kalesi olarak bilinen Thüringen Eyaleti’nde şiddet eğilimi bulunan Neo-Nazi sayısı bir yılda ikiye katlandı. Eyalet, AfD’yi mercek altına alıyor

RAKAMLAR KORKUTUCU
THÜRİNGEN Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Meier, eyalette şiddet eğilimi bulunan Neo- Nazi sayısının bir yıl içerisinde 920'den 2180'e çıktığını duyurdu. Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2020 raporundan rakamlar veren Bakan, yeni devlet düzeni kurma eğiliminde olan İmparatorluk Vatandaşı grubu sayısının da 740'a yükseldiğini

AFD'Yİ İZLEYECEKLER
EYALETTE 2019'da 49 olan siyasi içerikli suç sayısı ise rapora 62 olarak yansıdı. Bakan Meier, göçmen ve İslam karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'ni (AfD) teşkilat raporunda 'şüpheli vaka' olarak sınıflandırdıklarını belirtti. Bakan, geçen yıl eyalette çok daha fazla ırkçı gösteri düzenlendiğini, ırkçıların korona protestosuna katıldığını da aktardı.
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Neo-Nazi sayısı ikiye katladı
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