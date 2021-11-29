100 gün içinde aşı sözü

Alman
biyoteknoloji firması BioNTech
, Güney Afrika Cumhuriyeti
ile Botsvana
'da görülen korona varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi. BioNTech'ten yapılan açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer
ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.