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Giriş Tarihi: 29.11.2021

100 gün içinde aşı sözü

100 gün içinde aşı sözü
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen korona varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi. BioNTech'ten yapılan açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.
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100 gün içinde aşı sözü
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