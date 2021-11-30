Emınger’i kim koruyor

Federal Başsavcılığın itirazı üzerine Yargıtay'ın bu yıl içinde karar vermesi beklenen dava öncesinde, Neo
- Nazi Andre Eminger
köşeye sıkıştı. Şimdiye kadar gizli kalan dosyalara göre Eminger'in, NSU
'nun üç cinayet işlediği Nürnberg
kentinde bağlantıları vardı. Evine yapılan baskında ele geçen haritaların dijital olarak kaydedildiği öğrenildi. NSU, bu şehirde üç cinayet işlemişti.
4. ÜYE EMİNGER
HARİTALARIN ilk cinayetten sonra, ikinci cinayetten ise önce kaydedildiği belirlendi. NSU üçlüsüne sahte kimlik, araç kiralama konusunda yardımcı olan Eminger'in, NSU'nun deşifre olan 4. üyesi olduğundan hareket ediliyor. Eminger, Zschaepe'nin delilleri yok etmek için evini havaya uçurduktan sonra aradığı ilk isim olmuştu. Eminger'in, Zschaepe yakalandıktan sonra NSU CD'lerini gönderdiği sanılıyor
UCUZ KURTULDU
ALMANYA
'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU örgütünün bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davada Andre Eminger
(42), en ucuz kurtulan Neo-Nazi oldu. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi
, Eminger'i tüm terör suçlamalarından aklayarak, sadece sahte isimle indirimli demiryolları
kartı almaktan ibaret olan en masum iddiadan suçlu buldu. Mahkemenin bu komik kararı sayesinde Eminger cezaevine girmedi.
AYAKTA ALKIŞLADILAR
KASIM 2011'de gözaltına alınan Eminger, Haziran 2012'de serbest bırakıldı. Federal Başsavcılık "NSU'nun legal kolu" olarak nitelendirdiği Eminger için 12 yıl hapis cezası istese de, mahkeme sadece 2.5 yıl ceza verdi. Hakkındaki 5 suçlamanın 4'ünden beraat eden Eminger, hapis yattığı süreler dikkate alınarak cezaevine girmedi. Eminger'e verilen cezayı Neo- Naziler ayakta alkışladı.