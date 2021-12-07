‘En büyük tehlike aşırı sağ’

BAKANLAR BELİRLENDİ
ALMANYA
'DA eylül ayında yapılan genel seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti
(SPD) yeni hükümette görev yapacak bakanlarını belirledi. SPD en çok merak edilen sağlık bakanlığı görevine, koronavirüs döneminde insanları basit bir dille bilgilendiren Dr. Karl Lauterbach'ı getirdi. Ülke tarihinin ilk kadın içişleri bakanı ise Nancy Faeser
oldu. SPD Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Faeser görevi Horst Seehofer
'den devralacak.
POLİSİ GÜÇLENDİRECEK
MÜSTAKBEL Başbakan Olaf Scholz
'un sahneye çağırıp tek tek tanıtarak söz hakkı verdiği bakanlardan Faeser, konuşmasında aşırı sağı "en büyük tehlike" olarak nitelendirdi. Nancy Faeser, "Özgürlükçü demokratik temel düzenimizi tehdit eden aşırı sağ ile mücadeleye özellikle ağırlık vereceğim. İnsanların, güvenliğini sağlamak için iyi eğitilmiş federal polise ihtiyaç var" diyerek, polisi güçlendireceğini belirtti.
HEİL İLE DEVAM
ÖTE yandan Olaf Scholz, Çalışma Bakanı Hubertus Heil
ile yola devam etme kararı aldı. Heil, böylece koltuğunu koruyan tek bakan oldu. SPD elde ettiği yedi bakanlığın dördünü kadın siyasilere verdi. Svenja Schulze geliştirme bakanlığına atanırken, Klara Geywitz
İmar Bakanı, Christine Lambrecht
ise savunma bakanı oldu. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı'na ise Scholz'un sağ kolu olan Wolfgang Schmidt
getirildi
NANCY FAESER KİMDİR?
Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı olan Nancy Faeser, aynı zamanda SPD Hessen Eyalet Meclisi Grup Başkanı olarak görev yapıyor. 18 yıldır Hessen Eyalet Milletvekilliği yapan Faeser, NSU 2.0 imzalı gönderilen tehdit mektupları alan siyasiler arasında bulunuyor.