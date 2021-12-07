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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Korona ırkçıları besliyor

CENGİZ PARLAYAN
Korona ırkçıları besliyor

Avrupa’da yapılan bir araştırma, koronavirüs tedbirlerinin ırkçıların ekmeğine yağ sürdüğünü ortaya koydu. Tedbirler sıkılaştıkça ırkçılar üye kazanıyor

ÖZGÜRLÜK BEKÇİSİ KESİLDİLER
DRESDEN Teknik Üniversitesi ile Mercator Vakfı'nın 12 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasına göre, Avrupa'daki aşırı sağcı partiler, koronayı fırsat bildi, yükselişe geçti. Araştırmaya göre pandemi döneminde aşırı sağcı partiler, kendilerini tek alternatif olarak gösterdi ve 'Bireysel özgürlüklerin bekçisi biziz' dedi.

PROTESTODAN BESLENDİLER
ARAŞTIRMAYI yürüten Hans Vorlaender, "Kriz dönemleri protesto için kapıdır. Böyle zamanlarda sistemi yağmalamak kolay olur" dedi. Pandemi başlangıcında ırkçılar, virüsü göçmenlerin yaydığını dile getirmişti. Daha sonra ise korona tedbirlerini protesto edenler ile aşı karşıtlarının arasına karışmıştı.
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Korona ırkçıları besliyor
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