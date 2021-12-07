Korona ırkçıları besliyor

ÖZGÜRLÜK BEKÇİSİ KESİLDİLER
DRESDEN Teknik Üniversitesi
ile Mercator Vakfı
'nın 12 Avrupa
ülkesini kapsayan araştırmasına göre, Avrupa'daki aşırı sağcı partiler, koronayı fırsat bildi, yükselişe geçti. Araştırmaya göre pandemi döneminde aşırı sağcı partiler, kendilerini tek alternatif olarak gösterdi ve 'Bireysel özgürlüklerin bekçisi biziz' dedi.
PROTESTODAN BESLENDİLER
ARAŞTIRMAYI yürüten Hans Vorlaender
, "Kriz dönemleri protesto için kapıdır. Böyle zamanlarda sistemi yağmalamak kolay olur" dedi. Pandemi başlangıcında ırkçılar, virüsü göçmenlerin yaydığını dile getirmişti. Daha sonra ise korona tedbirlerini protesto edenler ile aşı karşıtlarının arasına karışmıştı.