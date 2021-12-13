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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Sınıf benim tiyatro sahnem

Sınıf benim tiyatro sahnem

Almanya’da matematik öğretmeni olan, tiyatro ile sinema oyunculuğu yapan Derya Şahin, sınıfı tiyatro sahnesi gibi görüp öğrencilere matematiği sevdirdiğini dile getirdi

FRANKFURT kentinde yaşayan Derya Şahin (32), "Karlsruhe Üniversitesi'nde matematik öğrenimi gördükten sonra bir dönem çok sevdiğim tiyatroya yöneldim. Araya sinema oyunculuğu da girdi. Son olarak Lotusa adlı kısa filmde başrol oynadım. Öğretmenlik yaptığım ortaokulda sınıfımı tiyatro sahnesi gibi görüyorum. Öğrencilerin bu sayede her gün motivasyonlarını yüksek tutabiliyorum. Matematiği sevdiriyorum. Yazdığım iki matematik kitabında da farklı bir anlatımı benimsedim" dedi. Bağlama ve gitar çalan, klasik müziğe ilgi duyan Şahin, "Pandemi döneminde evde bunalınca kilerden yağlı boyalarım ile tuvallerimi çıkardım. Yağlı boya çalışması yaptım. Boş durmayı sevmeyen biriyim" diye konuştu. Cemil ALBAY / FRANKFURT
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Sınıf benim tiyatro sahnem
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