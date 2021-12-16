Faşistlere gözdağı

IRKÇILIKLA MÜCADELE EDİLECEK
ALMANYA
'DA yeni kurulan hükümet, ilk gününden bu yana ırkçılık ile mücadelede kararlı olduğu mesajı veriyor. Bunun ilk sinyalini İçişleri Bakanı olarak lanse edildiğinde Nancy Faeser
(SPD) verdi. ve ırkçılar ile mücadele edeceğini söyledi. Dün ise Başbakan Olaf Scholz, 'Başbakan' sıfatı ile ilk kez Federal Meclis
'e seslenirken, "Demokrasimiz için en büyük tehdit aşırı sağcılıktır" cümlesini kullandı.
ALMANYA GÖÇ ÜLKESİDİR
GÜVENLİK birimlerinin önümüzdeki dönemde odak noktasının aşırılık ve organize suçlar olacağına işaret eden Scholz, nefret yayarak suç işleyenlerin yargı önüne çıkarılacağı sözü verdi. Başbakan, konuşmasında, "Almanya bir göç ülkesidir. Bu nedenle kendimizi göç ve uyum toplumu olarak görmenin tam zamanıdır. Buna Alman
vatandaşlığına giden yolu kolaylaştırmamız da dâhildir" dedi.
BUNA KATLANMAYACAĞIZ
ALMANYA'DA bulunan göçmen kökenlilerin beş yıl sonra vatandaşlığa kabul edilmesine işaret eden Scholz, çifte vatandaşlığın da mümkün olması gerektiğine dikkat çekti. Olaf Scholz, düzensiz göçü azaltan mantıklı bir göç politikası uygulayacaklarını belirtti. Hitler dönemini andıran meşaleli yürüyüşler konusuna da değinen Scholz, "Buna katlanmayacağız. Toplumumuz bölünmez" şeklinde konuştu.
SAVAŞI KAZANACAĞIZ
BAŞBAKAN Scholz, koronavirüsle mücadeleyi kararlıklarla sürdürerek kazanacaklarını söyledi. Bu salgının çok daha şiddetli geçmemesini, Prof. Dr. Özlem Türeci
ve Prof. Dr. Uğur Şahin
'in geliştirdiği aşıya borçlu olduklarını vurgulayan Scholz, "Bu bir abartı değil. Mainz
kentindeki bu iki araştırmacı, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı" dedi. Sholz, asgari saat ücretinin altı yıl önce 8.50 euro olarak belirlendiğini, o dönemde işten çıkarma korkularının yersiz çıktığını söyledi. Scholz, "Asgari ücretin 12 euroya yükseltilmesi mümkün ve gerekli" diye konuştu.