Giriş Tarihi: 16.12.2021

NSU’da adalet yine şaştı Mustafa AKBABA

NSU’nun 4. üyesi olduğu gündeme geldi. Evinden üç cinayetin işlendiği bölge haritaları çıktı. 12 yıl hapsi istenen Eminger için hâkimler yine kör olmayı tercih etti