NSU’da adalet yine şaştı

SAVCI 12 YIL TALEP ETMİŞTİ
ALMANYA'DA, dün NSU davası konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Yargıtay, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davası sanığı Andre Eminger
'e verilen 2.5 yıllık hapis cezasını onadı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi
'nde görülen davada Eminger'in 12 yıl hapsini talep eden Federal Başsavcılığın itirazını değerlendiren Yargıtay, sanığın işlenen suçlardan haberdar olmadığı kanaatine varıp ceza itirazını reddetti.
'SOMUT DELİL YOK' DEDİLER
BAŞSAVCILIK, Eminger'in NSU üçlüsünü aktif oldukları süre boyunca desteklediğini, birkaç kez onlar için daire ve karavan kiraladığını, üçlünün bu araç ile soygun ve Köln
'ün Keup Caddesi'nde 22 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırı düzenlediğini ortaya koymuştu. Eminger'in, evinde NSU'nun üç cinayet işlediği Nürnberg
'in bölge haritaları bulunmuştu, ancak 'somut delil yok' denildi.