Sel felaketi psikolojimizi bozdu

BÜYÜK BİR KORKU VAR
BİRLİK olarak sel mağdurlarına 100 psikoterapi yeri sağladıklarını belirten Dieter Adler, gönüllü olarak telefon danışma merkezi de oluşturduklarını açıkladı. Köln Üniversite Hastanesi
Travma Polikliniği Başkanı Maya Kirscher ise sel mağdurları arasında büyük korku oluştuğuna dikkat çekerken, "Bu tür felaketlerde travma hemen ortaya çıkmaz. Hasta sayısında kayda değer artış olacağını düşünüyoruz" dedi.
HALKTAN TEPKİ
ÖTE yandan selin en ağır vurduğu bölge olan Bad Neuenahr Ahrweiler
'de sel mağdurları sadece olay yerini görüp gezmeye gelenlere tepki göstermeye başladı. "Hayvanat bahçesine hoşgeldiniz" başlıklı bir pankartta, sel mağdurları alaycı bir dille, meraklı bakışları eleştirdi. Mağdurlar, "Fotoğraf çekmek: 10 euro", "Ağlayan sel mağdurunun fotoğrafını çekmek: 30 euro" yazılı pankart astı.