Fişini çekeceklerdi Türkiye’de iyileşti

Hollanda
'da koronavirüse yakalanan ve 8 Ocak'ta yoğun bakıma alınan yarı felçli İlhan Duman için Amsterdam
'daki OLVG Oost Hastanesi
10 Ocak'ta yaşam destek ünitesi fişinin çekilmesine karar verdi. 23 yaşındaki Furkan Duman, babasının durumunu kabullenmedi ve "Kurtarın babamı" dedi. Bu sesi Türkiye
Sağlık Bakanlığı duydu ve Duman ambulans uçak ile Ankara
Şehir Hastanesi'ne nakledildi, sağlığına kavuştu.
ALLAH ERDOĞAN'A ZEVAL VERMESİN
DUMAN, bazı Türk siyasetçilerin, "Avrupa
'nın koronavirüslü hastalarını kabul etmek ne demek" çıkışı üzerine yaşadıklarını SABAH
'a anlattı. Duman, "Türkiye'nin vatandaşına sahip çıkmasının neresi yanlış. Türkiye bana sahip çıkmasa 11 ay önce toprakta olacaktım. Cesedim çürümeye başlamıştı. Bakın şimdi eski sağlığıma kavuştum ve yavaş yavaş da yürümeye başladım. Allah'ım başta Türkiye'ye olmak üzere Başkan Erdoğan'a zeval vermesin" dedi.
İNSANA VERİLEN DEĞERİ GÖRDÜK
TÜRKİYE'NİN kendi gibi yurtdışında olan pek çok hastası için ambulans uçak kaldırdığını ifade eden Duman, "Türkiye böylece insanına nasıl değer verdiğini gösterdi. Bazıları, ambulans uçak gönderilmesini 'Türkiye şov yapıyor' şeklinde yorumladı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ankara'da gözlerimi açtığımda herkesin Türkçe konuşması beni şoke ettiği gibi, aşırı duygulandırmıştı" diye konuştu.