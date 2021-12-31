Gizli servisten suikast uyarısı

TOPLUM RADİKALLEŞİYOR
ÖZELLİKLE protesto gösterilerinde dile getirilen söylemlerle toplumun giderek radikalleşmesinden endişe duyulduğunu belirten gizli servis, aşırı sağcıların etkisine dikkat çekti. Federal Anayasayı Koruma Dairesi
(BfV), Doğu Almanya
'daki aşırı sağcıların protestoları yönlendirdiği ve başı çektiğini vurguladı. Uyarıyı bizzat BfV Başkanı Thomas Haldenwang
yaptı.
BENZİN İSTASYONU CİNAYETİ
RADİKALLEŞEN koronavirüs protestocuları tarafından planlanan cinayet ve ölümle sonuçlanan şiddet eylemleri konusunda uyarılarda bulunan gizli servis başkanı Thomas Haldenwang, "Aşırı sağ ve radikalleşmiş koronavirüs karşıtı protesto ortamında, hiçbir senaryo göz ardı edilemez" dedi ve bir benzin istasyonunda çalışan gencin öldürülmesini örnek verdi.
BİLİM ADAMLARI BİLE HEDEFTE
BAŞKAN Haldenwang, "Bu tür mantıksız şiddet patlamaları maalesef gelecekte de olabilir" diye konuştu. Ayrıca sosyal medyada siyasi karar alanları sindirmeye yönelik girişimlerin olduğunu söyleyen Haldenwang, "Sosyal medyada şiddet içeren mesajlar sadece politikacılara değil, bilim adamlarına ve doktorlara karşı da dile getiriliyor" dedi.