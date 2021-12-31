Reıchsbürger’ler başımıza bela olacak

20 BIN ÜYESI VAR
İMPARATORLUK Vatandaşı Grubu
'nun (Reichsbürger) yükselişinde korona tedbirlerine karşı protestoların önemli rol oynadığı belirtildi. Grup üyelerinin sayısının 20 bini geçtiğine dikkat çeken Yeşiller Milletvekili İrene Mihaliç, bu grubun üyelerinin devleti gayri meşru göstererek ırkçı fikirleri ile korona protestolarına sızmaya çalıştıklarını söyledi.
SİLAHLANIYORLAR
GRUP üyeleri, Alman Anayasası
'nı kabul etmiyor. Koronavirüs tedbirlerini protesto gösterilerinde çok sayıda polisin yaralanmasına neden olan grup üyeleri 599 suça karıştı. Irkçı grubun üyeleri aynı zamanda silahlanıyor. Grubun 550 üyesinin 2020 Aralık ayı itibarıyla silah ruhsatı sahibi olduğu kaydedildi.