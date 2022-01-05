Giriş Tarihi: 5.1.2022

Dut yemiş bülbüle döndüler CEMİL ALBAY

Tek görevleri, Türk toplumunun haklarını savunmak olan STK’lar, Müslüman mezarlarına yapılan saldırıya sessiz kaldı. Alman siyasiler bile daha duyarlı