Dut yemiş bülbüle döndüler

Almanya
'da yılbaşı gecesi faşistler, 32 Müslüman mezarını tahrip etti. Mezar taşları kırıldı, mezarların üzerindeki çiçekler söküldü. İnsanlık dışı saldırı karşısında, SABAH ve Avrupa Türk İslam Birliği
(ATİB) dışında hiçbir sivil toplum kuruluşundan ses çıkmadı. Binlerce derneği çatısı altında barındıran çatı kuruluşları, tek satır açıklama yapmadı.
SINIFTA KALDILAR
SALDIRI karşısında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
(DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), İslam Kültür Merkezleri Birliği
(VIKZ) gibi dini dernekler ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya Türk Toplumu (TGD) da tepkisiz kaldı. 10 yıl önce sorunlar karışında bir araya gelebilen dernekler, son zamanlardaki saldırılar karşısında, adeta dut yemiş bülbüle döndü.
SES ALMANLARDAN GELDİ
TÜRK ve Müslüman toplumuna yönelik alçak saldırıya tepki verenler ise en çok Almanlar oldu. Saldırının ardından İserlohn Belediyesi ilk açıklamayı yapıp saldırıyı kınarken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli
Dehnert, "İnsanlık dışı ve korkakça" diye tepki verdi. NRW Başbakanı Hendrik Wüst
, "Ölülerin huzuruna bile saygısız insan düşmanları" dedi. Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı (ZMD) Aiman Mazyek, "Bu anayasal değerlerimize ve hepimize saldırıydı" şeklinde tepkisini ortaya koydu. Başta yerel Alman gazeteleri olmak üzere ülke medyası da saldırıyı kınayan haberler yaptı.
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRLARDI
SÖZ konusu saldırı Müslümanlara değil de Yahudilere yönelik olsaydı, tepki bambaşka olurdu. Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi, saldırıyı dünya gündemine taşır, konu haftalarca gündemden düşmezdi. Nitekim bunun örneği, ülkede sünnete yasak getirildiği dönemde görüldü. Yahudiler devreye girmeseydi, sünnet yasağını ortadan kaldırmak belki de mümkün olmayacaktı.