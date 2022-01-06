Neden susuyorsunuz

Almanya
'da faşistler her gün sosyal medya ağları üzerinden yeni yeni örgütler kuruyor. Bu örgütler, avukatlarımızı, camileri, işyerlerimizi hedef alıyor. NSU ve Hanau'da olduğu gibi ırkçı terör örgütleri veya ırkçı teröristler gençlerimize saldırıyor, öldürüyor. Okullarda veya resmi dairelerde ayrımcılık ayyuka çıktı. Tüm bunlar yaşanırken varoluş gayeleri Türklere hizmet etmek olan STK'lar kabuklarına çekildi, suspus oldu.
SANKİ GÖZLERİ KAPALI
ISERLOHN kentinde 32 Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırı, öncesinde camilerin camlarının kırılması, avlulara domuz başı konulması, resmi rakamlara göre geçen yılın ilk altı ayında İslam düşmanlığı içeren 212 saldırı gerçekleştirilmesi, STK'ları harekete geçiremiyor. NSU terör örgütü sanıkları ile sıkı fıkı olan, camiyi havaya uçurma planı yapan ırkçı kadının haberi bile derin sessizliği bozamıyor.
ESKİSİ GİBİ BİRLİK OLMA ZAMANI
YILLAR önce 30 dernek bir araya gelip toplumun meselelerinde ortak tepki verir, ortak bildiriye imza atardı. Bugün iki dernek bir olup açıklama yapamıyor. Almanya Türk toplumu
, eski günlerde olduğu gibi kendilerini temsil eden vakıf, dernek ve sosyal kuruluşların yine bir araya gelerek, insanlarımızın sorunlarına çözüm bulmasını ve ortak hareket etmesini bekliyor.
ÇAĞRIYI DİKKATE ALAN YOK
AVRUPA Türk İslam Birliği
(ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım
, Türk STK'larının durumuyla ilgili şunları söyledi: Bir araya geldiğimizde bu tür saldırılar sonrası 'ortak açıklama yapalım' diyoruz ama maalesef kimse yanaşmıyor. 'KRM bizim adımıza açıklama yapıyor' diyerek konunun içinden çıkıyorlar. Cami ve ırkçı saldırılarda ortak, demokratik hakkımızı kullanmak en doğal hakkımız. Ama maalesef bu çağrımıza icabet eden yok. İbrahim TAŞ
ALMAN HÜKÜMETİ KINADI
ALMAN hükümetinin Dünya Din ve İnanç Özgürlüğü Sorumlusu olarak atanan Sosyal Demokrat Partili
siyasetçi Frank Schwabe
, Iserlohn'daki Müslüman mezarlığına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Schwabe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İslam Almanya'ya aittir. Müslümanların hayatta ve ölümde ülkemizin bir parçası olmaları bir şanstır. Mezarlıklara saygısızlık edenler İslamofobik ve ırkçıdır. Birlikte karşı durmalıyız" ifadesini kullandı.