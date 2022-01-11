İşkenceci PKK’lılara ‘kaçın’ dediler

SAATLERCE İŞKENCE ETTİLER
TERÖR örgütü PKK
üyesi altı kişinin 2019 yılı Mayıs ayında bir Türk'e, yaptıkları işkence ile ilgili savcılık iddianamesini tamamladı. Biel şehrinde bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanının saatlerce soğuk hava deposuna kapatıldığını, acımasız muameleye, işkence ve dayağa maruz kaldığı iddianamede yer aldı. PKK'lıların işkence ettikleri Türk'e aile fotoğraflarını gösterip ölümle tehdit ettiği de belirtildi.
BAVULUNU TOPLAYIP KAÇTI
İSVİÇRELİ gazeteci Kurt Pelda
ise olaya ilişkin çarpıcı iddiada bulundu. Pelda, İsviçre
makamlarının PKK'nın ülkedeki üst düzey kadrosunda yer alan Deniz D.'ye yakalanacağına ilişkin haber uçurduğunu yazdı. Pelda, "Olaya öfkelenen federal bir makam, İsviçreli PKK liderliğiyle temasa geçerek uyarıda bulundu. Deniz D. ve ismi bilinmeyen bir PKK'lı hızla bavulunu toplayarak yurtdışına kaçtı" dedi.