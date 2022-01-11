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Giriş Tarihi: 11.1.2022

İşkenceci PKK’lılara ‘kaçın’ dediler

MEHMET ÇEK MEHMET ÇEK

İsviçre’de bir Türk’e işkence eden PKK’lıların ülke makamlarınca kollandığı ortaya atıldı. Bir gazeteci, İsviçre makamlarının PKK’lılara haber uçurup kaçmalarını sağladığını yazdı

SAATLERCE İŞKENCE ETTİLER
TERÖR örgütü PKK üyesi altı kişinin 2019 yılı Mayıs ayında bir Türk'e, yaptıkları işkence ile ilgili savcılık iddianamesini tamamladı. Biel şehrinde bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanının saatlerce soğuk hava deposuna kapatıldığını, acımasız muameleye, işkence ve dayağa maruz kaldığı iddianamede yer aldı. PKK'lıların işkence ettikleri Türk'e aile fotoğraflarını gösterip ölümle tehdit ettiği de belirtildi.

BAVULUNU TOPLAYIP KAÇTI
İSVİÇRELİ gazeteci Kurt Pelda ise olaya ilişkin çarpıcı iddiada bulundu. Pelda, İsviçre makamlarının PKK'nın ülkedeki üst düzey kadrosunda yer alan Deniz D.'ye yakalanacağına ilişkin haber uçurduğunu yazdı. Pelda, "Olaya öfkelenen federal bir makam, İsviçreli PKK liderliğiyle temasa geçerek uyarıda bulundu. Deniz D. ve ismi bilinmeyen bir PKK'lı hızla bavulunu toplayarak yurtdışına kaçtı" dedi.
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İşkenceci PKK’lılara ‘kaçın’ dediler
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