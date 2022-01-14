Kurbanlara bir cevap borçluyuz

AŞIRI sağ ile mücadeleye ilişkin nisan ortasına kadar bir eylem planı hazırlayacağını dile getiren İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin tüm tehditleri göz önünde bulundurduğunu, ancak demokrasi için en büyük tehlikenin aşırı sağdan geldiğini belirtti. Ülkede son 20 yılda gerçekleşen aşırı sağcı terör eylemlerine işaret eden Bakan, "Devlet, kurbanlara daha fazla cevaplar borçlu" dedi. Bu sebeple ırkçı cinayetlerin aydınlatılmasının sürdürüleceğini belirten Faeser, aşırı sağ terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin de hiçbir zaman unutulmayacağı sözünü verdi. Faeser, Aile Bakanı Anne Spiegel
ile "demokrasiyi destekleme yasası" çıkaracağını söyledi ve böylelikle aşırılıkla mücadele eden dernek, girişim ve projelerin kalıcı bir şekilde destekleneceğini ifade etti.