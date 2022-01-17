Otomobilde infaz

HASTANEDE CAN VERDİ
ALMANYA
'NIN Brandenburg Eyaleti
'ne bağlı Henningsdorf
'ta yaşayan beş çocuk babası Abdulcelil B. (47), otomobilinde infaz edildi. Olay, 13 Ocak Perşembe akşamı 18.30 ila 19.00 saatleri arasında yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler Abdulcelil B.'nin otomobiline ateş açtı. Ağır yaralı halde kendisini araçtan dışarıya atan Abdulcelil B., kafasından aldığı kurşun yaraları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
GÖRGÜ TANIĞI ARANIYOR
POLİS, Abdulcelil B. ile OHVCB- 473 plakalı aracının fotoğrafını basına dağıtarak katil veya katillerin yakalanması için vatandaşlardan yardım istedi. Polis, görgü tanıklarına yönelik, "Aracın içinde şüpheli yolcuların olup olmadığını görenler ile Kühnemann Caddesi
'nde gerçekleşen olaya ilişkin ihbarda bulunmak isteyenler 030-4664911888 numaralı telefonu arasın" çağrısında bulundu.