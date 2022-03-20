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Giriş Tarihi: 20.3.2022

İnsanlık suçunun ortağı Frontex

İnsanlık suçunun ortağı Frontex

AB’nin sınır güvenliğini sağlayan Frontex’in, Yunanistan’ın sığınmacıları ölüme terk etmesine suç ortaklığı yaptığı, gerçekleri sümen altı ettiği ortaya çıktı

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in, sığınmacıları yasa dışı olarak Türkiye'ye iten Yunanistan'a suç ortaklığı yaptığını yazdı. Dergi, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgulara yer verdi. Raporda, Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve yetkililerin, Yunanistan'ın geri itme operasyonlarını sadece bilmedikleri, örtbas ettikleri iddia edildi.



FOTOĞRAFLAR KANITI OLDU
BİR yıllık soruşturma sonrası ortaya çıkan 200'ün üzerinde sayfadan oluşan nihai raporda, müfettişlerin, üç Frontex yöneticisini AB düzenlemelerini ihlal etmekle suçladığı ve disiplin cezası verilmesini tavsiye ettiği belirtildi. Frontex'in kendi hava varlıkları tarafından çekilen ve Yunan kuvvetlerinin geri itmelerini açıkça ortaya koyan fotoğraflar da yayınlandı. Frontex'in Yunan makamlarının geri itmelerini bildiği halde işlem yapmaması eleştirildi.



ÖLÜME SEYİRCİ KALMIŞLAR
2020 YILI Mart ayından bu yana, Yunan sahil güvenliği, çoğu Suriyeli olan Orta Doğu, Afganistan ve Afrika'dan mültecileri taşıyan Ege'deki tekneleri durduruyor. Sınır muhafızları, botların motorlarını imha ediyor, insanları Türkiye kıyılarına doğru çekiyor ve denizde ya can yelekleri ya da lastik botlarla bırakıyor. Bazen de kıyıya yanaşan botlar patlatılıyor. Raporda, bazı durumlarda Frontex yetkilileri ve uçaklarının müdahaleyi izlediği belirtiliyor. Söz konusu müdahale AB yasalarının ihlali anlamı taşıyor. FRANKFURT

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İnsanlık suçunun ortağı Frontex
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