Mültecilere fuhuş tuzağı

Almanya
, tren istasyonları ile mülteci kayıt merkezlerinin önünde yaşanan insanlık dışı olay ile çalkalanıyor. Hayatta kalabilmek için savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar, Almanya'da insan tacirlerinin hedefi oldu. Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgalinden sonra erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklanınca yalnız başlarına sınırı aşıp Almanya'ya ulaşan genç kadınların, kalacak yer ve para vaadi ile kandırıldığı ortaya çıktı.
ÇOK ALÇAKÇA GİRİŞİM
ALMANYA'NIN İçişleri Bakanı Nancy Faeser bu utanç verici durum üzerine önlem almaya başladıklarını açıkladı. Bakan, "Mültecilerin içinde bulunduğu durumdan yararlanmak isteyen herkes şunu bilmeli; bu tür eylemlere yasaların en sert şekliyle tepki veriyoruz. Hiç kimse mültecilerin acılarını kötüye kullanmamalı. Bu alçakça" dedi. Bakan, güvenlik güçlerinin denetimi artırdığını söyledi.
HALKA YARDIM ÇAĞRISI
HALKTAN da yardım isteyen Bakan, şüpheli görülen durum karşısında güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi çağrısı yaptı. Yabancılardan sorumlu daireler de genç kadın Ukraynalıların fuhuş çeteleri veya aracılar tarafından rahatsız edildiklerini doğruladı. Savaştan kaçıp Almanya'ya ulaşan kayıtlı Ukraynalı sayısı 250 bini buldu. Sayının Polonya
'da kontrol olmadığı için çok daha fazla olduğu biliniyor. FRANKFURT
EUROPOL'DEN DE UYARI GELDİ
AVRUPA
Polis Teşkilatı (Europol) de Ukrayna'dan gelen mültecilerin içinde bulundukları kötü durumun insan tacirleri tarafından istismar edildiği konusunda uyardı. Europol, "Çeteler, kadınları ve çocukları, işçi olarak veya cinsel olarak sömürmek için ideal kurbanlar olarak görüyor. Çocuklar ayrıca yasa dışı evlat edinme mağduru olabilir. Özellikle yalnız seyahat eden küçük çocuklar risk altında" açıklaması yaptı. LAHEY
MAVİ GÖZLÜ ÇOCUKLAR DA TEHLİKEDE
2015 yılında Suriye
'deki iç savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine gelen çocuklardan 10 bininin kayıp olduğu açıklanmış, bu çocukların insan kaçakçılarının eline düştüğü belirtilmişti. Şimdi ise Ukrayna'dan anneleri veya tanıdıklarıyla kaçan çocukların benzer akıbetle karşı karşıya kalmasından endişe duyuluyor. Çocukların, kaçırılıp çocuksuz ailelere satılmasından da endişe ediliyor.