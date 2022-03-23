Yaşam umutları Türkiye oldu

Almanya
'nın Bochum kentinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen 18 yaşındaki Şeymanur Demirtaş, tedavi gördüğü Essen Üniversite Kliniği tarafından 'En fazla 6 ay ömrü kaldı' denilerek tedavisi kesilip eve gönderildi. Bielefeld
kentinde yaşayan 76 yaşındaki Sünbül Irmak da geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından sonra böbrekleri iflas etti ve aynı gerekçe ile tedavisi sonlandırıldı. Şimdi evinde oksijen tüpüne bağlı yaşam sürüyor. Şeymanur ile Sünbül Irmak'ın akrabaları çareyi Türkiye Sağlık Bakanlığı
'na çağrı yapmakta buldu. Durumları incelenen hastalar, ambulans uçak ile Türkiye
'ye sevk edilecek.