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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Yaşam umutları Türkiye oldu

CENGİZ PARLAYAN
Yaşam umutları Türkiye oldu

18 yaşındaki Şeymanur Demirtaş ile 76 yaşındaki Sünbül Irmak, Almanya’da ölüme terk edildi. Aileler, yaşam umudu için Türkiye’ye çağrı yaptı. Ambulans uçak geliyor

Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen 18 yaşındaki Şeymanur Demirtaş, tedavi gördüğü Essen Üniversite Kliniği tarafından 'En fazla 6 ay ömrü kaldı' denilerek tedavisi kesilip eve gönderildi. Bielefeld kentinde yaşayan 76 yaşındaki Sünbül Irmak da geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından sonra böbrekleri iflas etti ve aynı gerekçe ile tedavisi sonlandırıldı. Şimdi evinde oksijen tüpüne bağlı yaşam sürüyor. Şeymanur ile Sünbül Irmak'ın akrabaları çareyi Türkiye Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmakta buldu. Durumları incelenen hastalar, ambulans uçak ile Türkiye'ye sevk edilecek.
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Yaşam umutları Türkiye oldu
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