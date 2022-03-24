Babam kalbimde büyük boşluk bıraktı

NAZAN Eckes, babasının ölümü üzerine başsağlığı dileyen herkese teşekkür etti. Instagram hesabından babası ile çocukluk yıllarında çekilen siyah beyaz fotoğrafı da paylaşıp, "Kalbim kırıldı... Babam kimsenin dolduramayacağı bir boşluk bıraktı. Ama garip olan şu ki, acı yavaş yavaş azalıyor. Güzel anılara yer açılıyor. Üçümüz için her şeyi yapmaya hazır bir anne ve babayla çok tatmin edici bir çocukluk geçirdim. Kafamdaki en unutulmaz an; arabamızla üç gün boyunca Türk arabesk
müziği eşliğinde Türkiye
'ye gidişimiz. Bir parçan bende yaşıyor. Seni çok seviyoruz" diye duygularını ifade etti.