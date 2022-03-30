Çirkin reklama büyük tepki

Almanya
'da satılan bir rakı markası için Hayko Bağdat
, senaryo yazdı, Mustafa Altıoklar
ise üç dakikalık film çekti. Film sosyal medyaya düşünce Hıristiyan-Ortadoks Derneği'nden ağır tepki geldi.
Dernek, yasal yollara başvurulacağını açıkladı ve "Hıristiyanlar olarak çok üzüldük. Reklamın internetten kaldırılmasını istiyoruz" açıklaması yaptı. Çok sayıda kişi de reklam hakkında suç duyurusunda bulundu. Rakıyı piyasaya süren Deniz Tuğcu
kendini, "Amacım peygambere hakaret etmek değildi" diye savundu.