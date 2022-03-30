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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Çirkin reklama büyük tepki

Fatih YILMAZ
Çirkin reklama büyük tepki

Skandallarıyla gündemde olan Mustafa Altıoklar ile firari Hayko Bağdat, bir rakı markası için Almanya’da reklam çekti. Hz. İsa ile dalga geçilen reklama tepki yağdı

Almanya'da satılan bir rakı markası için Hayko Bağdat, senaryo yazdı, Mustafa Altıoklar ise üç dakikalık film çekti. Film sosyal medyaya düşünce Hıristiyan-Ortadoks Derneği'nden ağır tepki geldi.



Dernek, yasal yollara başvurulacağını açıkladı ve "Hıristiyanlar olarak çok üzüldük. Reklamın internetten kaldırılmasını istiyoruz" açıklaması yaptı. Çok sayıda kişi de reklam hakkında suç duyurusunda bulundu. Rakıyı piyasaya süren Deniz Tuğcu kendini, "Amacım peygambere hakaret etmek değildi" diye savundu.
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Çirkin reklama büyük tepki
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