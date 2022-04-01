Restoranda kanlı pusu

ZWOLLE kentinde çarşamba akşamı saatler 18:00'i gösterdiğinde, McDonald's adlı restoranda yemek yiyen Ali (57) ve Hüseyin Torunlar
(62) silahlı saldırıya uğradı. Erzincanlı kardeşlerin karşısına oturan kişi, silahını çekip ateşledi. Çoğu çocuk 100 kişinin arasında tüm şarjörü boşaltan katil, restorandan soğukkanlı şekilde çıktı. Büyük paniğin yaşandığı restorana gelen ilkyardım ekiplerinin abi-kardeşe müdahalesi yetersiz kaldı.
ARANIYORDU, TESLİM OLDU
CİNAYET sonrası polis, kaçan katil zanlısını yakalamak için çevrede yoğun arama çalışması başlattı. Aramaya polis helikopterleri de dahil edildi, ancak sonuç alınamadı. Zanlı, Deventer
'deki bir polis karakoluna giderek teslim oldu. Polis, cinayeti itiraf eden zanlının 32 yaşında olduğunu açıkladı. Bir görgü tanığı, 'Katil de Türk'tü' dedi. Torunlar'ı tanıyanlar, cinayetin bir alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
KARŞILARINA OTURUP VURDU
GÖRGÜ tanıkları, katil zanlısının üzerinde uzun palto olduğunu, yemek aldıktan sonra iki kardeşin yanındaki masaya oturduğunu ve silahını çıkarıp kurşun yağdırmaya başladığını ifade etti. Bir tanık, "Kurşunları göğüs bölgesine sıktı. Biri hemen diğeri bir süre sonra öldü" diye bilgi verdi. Olay sırasında çocukların da bulunduğu restorana grup halince geldikleri, içeride büyük panik yaşandığı ve kaçışma sırasında yaralananların da olduğu belirtildi.