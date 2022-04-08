Doktor Nazan rolüne veda etti

RTL televizyon kanalında 1992'den bu yana ekrana gelen 'İyi zamanlar, kötü zamanlar' (Gute Zeiten, schlechte Zeiten - GZSZ) dizisinde iki yıldır rol alan Vildan Çırpan, önce sosyal medya hesabından, ardından kanalın internet sayfasından ayrılık kararını açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, kendi isteğiyle diziden ayrıldığını belirterek, "Büyük desteğiniz ve Nazan'ı sevdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Artık kendime vakit ayırmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Dizinin kendisine çok şey kattığını da belirten Çırpan, "Son iki yılda çok şey yaşadım. Yeni projeler için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.