Halitler unutulmasın

Almanya'nın Kassel kentinde tarihler 6 Nisan 2006'yı gösterdiğinde NSU terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için, önceki gün adının verildiği meydanda anma töreni düzenlendi. İki yıldır pandemi nedeniyle sönük geçen tören, bu yıl geniş katılımla yapıldı. Törende konuşan acılı baba İsmail Yozgat, "Tek isteğimiz oğlumuz Halit ve Halitlerin unutulmaması. 30 yıl gizlenen dosyalar da serbest bırakılsın" dedi.TÜRKİYE'NİN Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Halit'in NSU teröristleri tarafından öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti, ancak acı ve kederimiz hâlâ taze. Halit Meydanı aslında ırkçı şiddetin bizlere bıraktığı acı bir miras. Halit'in anısını yaşatmak ise en temel görevimiz. Hayatı savunmak ve başka Halitlerin yaşamını yitirmemesi için daha fazla çaba sergilemek zorundayız" diye konuştu.TUNÇER, son yıllarda Hessen Eyaleti'nde arka arkaya yaşanan Vali Lübcke cinayeti, NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları ve Hanau katliamının ırkçı şiddetle mücadele ve yüzleşmenin ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Başkonsolos, "NSU terörü ile gerçek bir yüzleşme yaşanabilmiş olsaydı belki de Hanau'da 9 masum insanın hayatına son veren ırkçı terör saldırısı engellenebilecekti" dedi.BAŞKONSOLOS Tunçer, "Söz konusu cinayetlere ilişkin tüm hakikatlerin ortaya çıkarılmasını en güçlü biçimde talep etmeyi sürdürmeliyiz. Irkçı terörü en güçlü şekilde kınıyor, bu hastalıklı zihniyete karşı mücadelenin herkes tarafından verilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi. Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle ise, insanları uyanık olmaya ve ırkçılığa, insan düşmanlığına, aşırı sağcılığa, şiddete ve teröre karşı sağlam bir duruş sergilemeye davet etti.