Diploma denkliğine ayar

Yeşiller Partisi'nden Federal Milletvekili seçilen Melis Sekmen (28), göç yasasında değişiklik yapılması üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Sekmen, yapılacak değişiklik ile nitelikli iş göçünün önünün açılacağını ifade etti ve "Örneğin Türkiye'den gelen insanların mezun oldukları okuldan aldıkları diplomaların Almanya'da tanınması işlemi çok uzun sürüyor. Biz bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak istiyoruz" dedi.BU sayede yükseköğrenim görmüş ve nitelikli meslek eğitimi almış kişilerin iş hayatına kabulünün hızlanmış olacağını dile getiren Sekmen, "Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan şirketler ile iş bulmak isteyenlerin önemli bir sorunu çözülmüş olacak" şeklinde konuştu. Sekmen, tasarıyı haziran ayında Meclis'e sunacaklarını kaydetti, çifte vatandaşlık sözünün arkasında olduklarını belirtti.