Yeliz Koç babasıyla bağlarını kopardı

Katıldığı yarışmada attığı tokat ile üne kavuşan ve şu anda da bir yarışmada boy gösteren Yeliz Koç'un (25), babası ile iletişimini kestiği ortaya çıktı. Galatasaray ve Hannover 96 forması giyen Savaş Koç'un kızı olan Yeliz'in babasının aramalarına cevap vermediği belirtildi. Yeliz'in ablası Kadın Milli Futbol Takımımızın eski kaptanı Filiz Koç'un da babası ile aralarındaki buzları erittiği, Yeliz'in aksine sıkça görüştüğü aktarıldı. Yeliz'in küçükken kendilerini terk eden babasının diğer ilişkilerinden olan 7 kardeşi ile de görüşmediği öğrenildi. Yeliz, yakın zamanda oyuncu Jimi Blue Ochsenknecht ile birlikteliğinden bebek sahibi olmuştu. FRANKFURT