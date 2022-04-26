Ayrımcılığı Almanya’da gördüm

NÜRNBERG kentinde Eyüp Sultan Camisi tarafından verilen iftara katılan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bavyera Eyalet Parlamentosu Milletvekili Arif Taşdelen, Almanya'da dinler arası ayrımcılık olduğunu ifade etti. Taşdelen, "Mardinliyim ve memleketimde çok eski Hıristiyanlar yaşamakta. Hıristiyan komşular, dostlar ve arkadaşlarla büyüdüm. Çocukken tüm bayramları birlikte kutlardık" dedi.ALMANYA'YA geldiğinde iki din arasında ayrımcılık fark ettiğini dile getiren Taşdelen, "Anadolu'da olmayan ayrımcılık burada var. Biz ayrımcılık değil bir arada yaşamaktan, din ve kültür farklılıklarına saygı gösterilmesinden yanayız" diye konuştu. İftara Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Bakan Melanie Huml (CSU) ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.