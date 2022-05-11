Emniyet müdüründen acı itiraf: İnsanlar artık bize güvenmiyor

Polisin gözaltı sırasında yumrukladığı 47 yaşındaki Hırvat vatandaşının ölümünün yankıları sürüyor. Mannheim, Berlin ve Frankfurt kentlerinde polis şiddetine karşı gösteriler devam ederken Mannheim Emniyet Müdürü Siegfried Kollmar, sosyal medya sitesinden açıklamada bulundu. Kollmar, "Trajik olaydan bir hafta sonra bile dehşetim hala büyük. Kurbanın ailesine bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Son günlerde bize artık güvenmediğini söyleyen birçok insan var. Güven ve dürüstlük çok değerlidir. Güveni geri kazanmamızın uzun zaman alacağını biliyorum. Tüm emniyet mensupları ile birlikte güveni geri kazanmak için çalışacağım. En önemli nokta şeffaflık olacak. Olayın aydınlatılması için çalışacağım" dedi. Kollmar, iki polis hakkında savcılığın yanı sıra kendilerinin de soruşturma başlattığını söyledi.