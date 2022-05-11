Irkçı motifli suçlar ilk sırada

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda aşırı sağcıların işlediği politik motifli suç sayısında artış olduğunu açıkladı. Faeser, siyasi suçların yüzde 23 artarak 55 bin 48'e ulaştığını belirtti. Faeser, mağdurların yüzde 41'inin aşırı sağcıların saldırısına uğradığını ifade ederek, "Şiddet sarmalını durdurmalıyız" diye konuştu.FEDERAL Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ise siyasi nedenli suç vakalarının sayısının son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi. Münch, "Bu artış, demokrasiye önemli ölçüde meydan okuyan radikalleşme eğilimlerini de yansıtıyor" ifadelerini kullandı. Eylül 1993'te yasaklanan terör örgütü PKK yandaşlarının Türklere ve Türkiye'ye dönük olmak üzere geçen yıl politik motifli 387 suç işledikleri saptandı.