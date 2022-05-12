Aklından bile geçirme

Dilekçe,terör örgütü PKK'nın Almanya yönetimi tarafından görevlendirilen avukat Peer Stolle tarafından verildi. PKK'nın Berlinli avukatı Stolle, PKK yasağının bir temelinin olmadığını iddia etti. Terör örgütü Almanya'da terör listesinden çıkabilmek için bir yol haritası hazırlarken, ilk adımı da dün İçişleri Bakanlığı'na yasağın kalkması için verdiği dilekçe ile attı.örgütüne dönük yasağın kalkıp kalkmayacağına İçişleri Bakanı Nancy Faeser karar verecek. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir emniyet görevlisi, önümüzdeki günlerde Türk diplomatların Almanya'ya baskı uygulamaya başlayacaklarını belirterek, "Türk temsilciler sanki Türkiye değil de, Almanya tökezleyen bir bölgesel güçmüş gibi hareket ediyor" dedi.PKK avukatı Peer Stolle, terör örgütünün artık Almanya'da suç işlemediğini ve iç güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığını iddia ederek, "PKK'ya atfedilen suçlar, bu yasağa bağlı sonuçlardı. PKK'nın hedefleri de değişti. Artık Türkiye'deki Kürt bölgelerinin ayrılmasını istemiyor, otonomi istiyor" dedi. Stolle, yasağın kalkmaması halinde İdare Mahkeme nezdinde davacı olmaya hazırlandıklarını bildirdi.STOLLE, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a dönük ise "Feminist bir dış politika izleyen bir bakan, PKK'nın çalışmalarını engellememeli" dedi ve terör örgütünün bazı diğer Avrupa ülkelerinde yasak olmadığını da hatırlattı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in PKK yasağının kalkıp kalkmayacağı kararını parti yönetimi, koalisyon ortakları ve gizli servisle yaptığı görüşmeden sonra vermesi bekleniyor.PKK yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte "yeni sayfa açalım" çağrısında bulundu. PKK sanki din özgürlüğü ve kadın özgürlüğü mücadelesi veriyormuş gibi, "Bu mücadelemizi tanımanızı istiyoruz" demişti. PKK, yasağın kalkması için bir süredir lobi çalışması yapıyor. Terörist Cemil Bayık bunun için 2015'te bir konuşmasında, Almanya'dan 1990'lı yıllarda gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle özür dilemişti.PKK, terör örgütüne dönük yasağın kaldırılabilmesi için Yeşiller'e güveniyor. PKK, Yeşiller Partisi içinde PKK'ya sempati duyan siyasilerin olması nedeniyle Yeşiller'in hükümette ağırlığını koyarak yasağın kalkmasına destek vermesini bekliyor. Muhalefetteki Sol Parti ise PKK'nın en büyük destekçisi. PKK'nın meclisteki uzantısı gibi hareket eden parti, yasağın kaldırılmasına destek veriyor.İÇİŞLERİ Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall ise PKK'nın Alman mahkemeleri tarafından defalarca terör örgütü olarak tanımlandığını söyleyerek, "İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz" dedi.ALMANYA'DA PKK, 1993 yılında resmen yasaklandı. Halen geçerli olan yasak kapsamında PKK adına haraç toplayan, gösteri düzenleyenler hapis cezasıyla yargılanabilir.