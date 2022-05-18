Pınar sorularıyla Scholz’u terletti

SOSYAL Demokrat Parti'nin (SPD) eskiden kalesi olan Kuzey Ren Vestfalya'da hezimete uğramasından sonra Başbakan Olaf Scholz, RTL televizyonunda yayınlanan "RTL Direkt" programına konuk oldu. Sunuculuğunu Pınar Atalay'ın yaptığı programda izlediği siyaseti anlatma imkanı bulan Başbakan Scholz, Atalay'ın soruları karşısında soğuk terler döktü."BAŞBAKAN kriz yönetebilir mi?" konulu programda Atalay Başbakan'a, "Eyalette yaşadığınız tarihi yenilginin, hükümetinizin Ukrayna ile ilgili siyasetiyle de ilgisi var mı?" sorusunu yöneltti. Başbakan Scholz buna, "Hezimet gibi başlıklardan etkilenecekseniz, başka bir meslek seçmelisiniz" diye cevap verdi. Scholz, halkın büyük bölümünün izlediği siyaseti desteklediğini savundu.ATALAY programa dört de konuk aldı. Vatandaşlar, Başbakan Scholz'a sorular yöneltti. Bir konuk Ukrayna'ya ağır silah satışını dile getirse de Başbakan Scholz bu konuya girmedi. Bunun üzerine Atalay, "Sayın Başbakan, daha fazla silah?" diye sordu. Başbakan yine yuvarlak cümlelerle, "Ukrayna'ya elimizden gelen desteği vereceğiz" deyince Atalay araya girdi.PINAR Atalay, "Konu ağır silah sevkiyatı. Önümüzdeki üç hafta içinde tankların teslim edilip edilmeyeceğini söyleyebilir misiniz?" diye sordu. Başbakan, "Harekete geçildi" deyince Atalay bu kez de "Ne zaman?" diye ısrar etti. Scholz bu soru üzerine zorlanmaya başladı, "Üzerinde çalışıyoruz. Hızlı şekilde teslim etmeye çalışacağız" cevabını verdi.ATALAY Ukraynalı kadın konuğuna Scholz'un verdiği cevapları hatırlatarak, "Bunları şimdi annenize söyleseniz, kendisini daha mı güvende hisseder? Başbakanın Kiev'e gitmesini ister misiniz" diye sordu. Kadın konuk, "Evet, çünkü bu dayanışmanın güçlü bir sinyali olur" dedi. Scholz ise "Ben sadece bir fotoğraf çekip çıkmak isteyenler gibi olmam" deyince bir başka konuk, "Siz bazı şeyleri küçümsüyorsunuz" cevabını verdi.