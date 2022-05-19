Yeşiller’den NSU sözü

Terör örgütü NSU'nun 5 cinayet işlediği Bavyera'da bugün göreve başlayacak ikinci NSU Cinayetleri Araştırma Komisyonu öncesinde Yeşiller Bavyera Eyalet Milletvekili Cemal Bozoğlu SABAH'a konuştu. Komisyonun Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen ile birlikte fikir babası olan Bozoğlu, "Ben NSU hücresinin sadece sekiz kişiden oluştuğunu düşünmüyorum" diye konuştu.ALMANYA'DA her ne kadar genel kanı NSU terör örgütünün sadece üç terörist ve mahkemede yargılanan beş destekçiden oluştuğu yönünde olsa da, Yeşiller Aşırı Sağa Karşı Stratejiler Sözcüsü Cemal Bozoğlu seviyesinde bir politikacı ilk kez bu kadar net konuştu. Komisyonun üç ana konuda yoğunlaştığını belirterek, "Birincisi, suç ağının üç kişilik çekirdek hücre ve yardım eden beş kişi ile sınırlı olmadığını düşünüyoruz" dedi.BOZOĞLU, "Katillerin en azından kurbanların seçiminde ve yerlerinin belirlenmesinde yerel destek aldıklarını düşünüyoruz. İlk komisyonun çalışmaları seçimler nedeniyle yarıda kaldı. Seçimlerden sonra ikinci komisyon kurulması tavsiyesinde bulunuldu. Ancak mahkeme sürecinin araya girmesi nedeniyle bu öneri yerine getirilemedi. Mahkeme, birçok noktanın aydınlığa çıkarılmasını başaramadı" diye konuştu.BOZOĞLU, "İkinci konu ise Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin kararı okunurken Naziler'in alkışlaması. Mağdurlar ağladı. Halit Yozgat'ın babasının gözyaşlarını unutamıyorum. Tüm suçluların yakalanıp cezalandırılacağı, sonuna kadar gidilip olayın tüm yönleri ile aydınlığa kavuşturulacağı sözü verildi. Maalesef bu yerine getirilmedi. Biraz da olsa adaletin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz" dedi.ÜÇÜNCÜ konunun açığa çıkarılamamış yapıların aydınlatılması olduğunu belirten Bozoğlu, NSU ile öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katili arasındaki bağ olduğunu söyledi. Bozoğlu, "Halit Yozgat cinayeti aydınlatılsaydı, belki Walter Lübcke ölmeyecekti diyoruz" diye konuştu. Bozoğlu, "Devletin görevini nerede yapamadığı ve nerede eksik kaldığını araştırmak da, bir başka önemli konu" dedi29 yıl önce kundaklanan evlerinde ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç adına verilen ödülün bu yılki sahibi, Dortmund'da mülteci kadınların sorunları için çalışmalar yürüten PerMenti Projesi oldu. Mevlüde Genç Madalyası, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst tarafından 25 Mayıs'ta Dortmund'da yapılacak törenle takdim edilecek. Wüst, "Mevlüde Genç, ruhuyla ön yargıların yıkılmasına büyük katkı sağladı. PerMenti ise mülteci kadınların potansiyellerini görünür kılıyor" dedi.