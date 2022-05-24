İlkay’a evlilik uğur getirdi

SON hafta maçında sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelen Manchester City, 69. dakikaya kadar 2-0 mağlup durumdaydı. 68'de oyuna giren İlkay Gündoğan önce 76. dakikada skoru 2-1'e taşıdı. İlkay, 81'de attığı golle takımını 3-2 galibiyete taşıdı. İlkay'ın golüyle takım şampiyon olurken, oyuncuya kısa süre önce yaptığı evlilik şans getirdi. Henüz birkaç gün önce sevgilisi olan ünlü sunucu Sara Arfaoui ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da evlenen ünlü yıldız, haberi sosyal medya sayfalarından duyurmuştu. Sevgilisi ile Kopenhag'da evlenebilmek için kulüpten özel izin alan Gündoğan, nikahtan sonra Roma'ya geçip kısa bir balayı yapmıştı. Gündoğan aldığı iznin karşılığını şampiyonlukla verdi. FRANKFURT