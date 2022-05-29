Katliamı dik duran hakim aydınlattı

Almanya'nın en ağır ırkçı saldırısı olarak kayıtlara geçen Solingen kundaklamasının 29. yıldönümü öncesinde Genç ve İnce ailelerinin o dönemki avukatı Adnan Menderes Erdal, SABAH'a konuştu. Kundakçıların yargılandığı davayı hatırlatan Erdal, özellikle Katolik Kilisesi'nin esrarengiz tutumunun ve o dönem Federal Kriminal Dairesi'nin çalışmalarını ağır dille eleştirdi.ERDAL, "Davanın başlamasından 10 ay sonra bir tanık, kilisenin gençlik merkezinde yapılan buluşmada davanın seyrini tartıştıklarını söyledi. Sonra da Erika Konrad isimli kilise görevlisinin yönlendirdiğini anlattı. Sekreterlik yapan bir tanık da kilise görevlisini işaret etti ve onun 'Türkler evi kendileri yakmış olabilir' sözlerini duruşmada dile getirdi. O kadın tanık olarak çağrıldı" dedi.ERDAL, "O kilise görevlisine 'Suçunu itiraf eden sanık Markus Gartmann'ı ziyaret ettiniz mi?' diye sordum. 'Evet' cevabı verdi. 'Avukatını azletmesini istediniz mi?' sorusunu yöneltince, ortalık karıştı. Kadın, 'Gartmann'ın bu işi yaptığına inanmıyorum. İtirafı avukat ısrarıyla yaptı' dedi. Kilisenin davayı etkileme çabasını boşa çıkardık" diye konuştu.AVUKAT Erdal, "Katolik Kilisesi'nden olan kadın, ifadeyi geri çektirmek istedi ve başardı. Ancak başta Hakim Wolfgang Steffen, Hakim Paul ve Federal Başsavcılık'tan Dirk Fernholz ile Wuppertal Emniyeti'nden polis Hanns-Otto Frohwein sayesinde dava aydınlatıldı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) de yangın sabahı olay yerini resmen halka açıp delillerin yok olmasına neden oldu. Hatta dönemin BKA başkanı, kundakçıların masum olduğuna inandığını bile söyledi" dedi.FACİADA iki kızını yitiren, kendisi de ağır yaralanan Kamil Genç, "Birlik olunmazsa Solingen benzeri olaylar devam eder" dedi. Genç, "29 yılda değişen bir şey yok. O geceki olaylar gözümüzün önüne geliyor. Anma törenine güçlü katılım olursa ırkçılar bu tür olaylara cesaret edemez" dedi. Bekir Genç, mahkemenin onayladığı 250 bin mark tazminatı hala alamadı. Genç, faillerden Felix Köhnen'nin koruma programına alındığı için adresinin verilmemesi, diğer faillerin de kazancı olmaması nedeniyle tazminat alamadı./ SOLİNGEN29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'de Genç Ailesi'nin evi Markus Gartmann (23), Felix Köhnen (16), Christian Reher (16) ve Christian Buchholz (20) tarafından kundaklanmıştı. Kundaklamada Gürsün İnce (27), Hatice (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülüstan Öztürk (12) ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı. Gartmann 15 yıl, Köhnen, Reher ve Buchholz ise 10'ar yıl hapis cezası almıştı.çocuklarını, torunlarını ve yeğenini yitiren Mevlüde Genç, kundaklanan evi yıktırma kararının yanlış olduğunu söyledi, "En büyük pişmanlığım yanan evin yıkımına izin vermekti. 'Gidip görmeyelim' diye yıktırdık. Orası müze olarak kalsaydı çok daha iyi olurdu. Okullarda bir saat zaman ayrılıp bu olay gençlere anlatılsın. Yeni nesil bilmiyor. Birbirimize kardeş gözüyle bakalım" dedi. Durmuş Genç ise, "Anma töreninde Almanların sayısı bizden fazla oluyor. Kendimizi gösteremiyor, duyarsız davranıyoruz" diye konuştu. (AA)