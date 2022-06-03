Çok teşekkür ederim anne

City'deki başarısıyla göğsümüzü kabartan İlkay Gündoğan'a bir övgü de eşi Sara Arfaoui'den geldi. Gündoğan soyadını da kullanmaya başlayan ünlü model, "Kadınlar, kendilerine kötü davranan erkekleri seviyorlar ama ben, beni her zaman el üstünde tutan ve parasıyla bana hükmetmeyi düşünmeyen bir adamla evlendim" dedi.yemeklerin çoğunu özel bir şeften aşçılık dersleri alan İlkay'ın yaptığını söyleyen 29 yaşındaki Sara, İtalyan dergisini verdiği röportajda "anne" diye hitap etiği kayınvalidesi Ayten Gündoğan'a övgü yağdırdı: "Böyle bir erkek evlat yetiştirdiği için İlkay'ın annesine ne kadar teşekkür etsem az. İlkay, benim sonsuz aşkım."